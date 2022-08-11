В одном из детских садов Челябинска на воспитанников напали осы

В одном из детских садов Челябинска воспитанников покусали осы.
Как сообщили РИА «Новый День» в управления по ОБЖН городской администрации, инцидент произошел в МБДОУ №335 в центральном районе. Во время прогулки на игровой площадке появились осы, которые вели себя агрессивно и покусали трех детей.
Приехавшие на вызов спасатели обнаружили осиное гнездо под полмо одной из деревянных конструкций. Его залили кипятком и специальным веществом.
Челябинск, Павел Зварзин
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