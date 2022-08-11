В Челябинске автобус залетел на островок безопасности

В Челябинске автобус вылетел на островок безопасности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Автобус выворачивал с улицы Чичерина, не вписался в поворот, снес знак пешеходного перехода и вылетел на островок безопасности.
О пострадавших пока не сообщается.
Челябинск, Павел Зварзин
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