В Челябинске автобус залетел на островок безопасности

В Челябинске автобус вылетел на островок безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Автобус выворачивал с улицы Чичерина, не вписался в поворот, снес знак пешеходного перехода и вылетел на островок безопасности.

О пострадавших пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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