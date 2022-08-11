В районе челябинской ГКБ-6 на месяц ограничат движение автотранспорта

В Металлургическом районе Челябинска на месяц ограничат движение машин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения работ по капитальному ремонту участка теплотрассы с 8 часов 12 августа до 20 часов 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Румянцева на участке от дома №33 до дома №28.

По направлению к улице Электростальской: ограничение движения по левому ряду.

По направлению к улице Дружбы: от пересечения с улицей Электростальской до дома №28Б по улице Румянцева ограничение по левой полосе, движение на участке от дома №28Б до дома №28 – закрыто.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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