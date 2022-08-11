Мы же говорили: в Челябинском вузе снова сменился руководитель

Челябинский институт культуры возглавил ставленник бывшего ректора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного института культуры, вуз возглавил доктор культурологии Сергей Синецкий. Такое решение принял на внеочередном заседании ученый совет образовательного учреждения.

Сергей Синецкий в 1984 году окончил ЧГИК, затем аспирантуру Ленинградского государственного института культуры им. Н.К. Крупской. Работал преподавателем в ведущих вузах Челябинска, руководителем лаборатории социального проектирования и прикладных исследований областного учебно-образовательного центра Главного управления культуры и искусства региона, проректором по научной работе Челябинского института экономики и права им. М.В. Ладошина. С 2016 года был проректором по научно-исследовательской и инновационной работе Челябинского института культуры.

Именно его кандидатуру продвигал оставивший в июле нынешнего года кресло ректора Владимир Рушанин. Сам экс-руководитель покинул должность в связи с достижением предельного возраста, перейдя на вновь учрежденный пост президента вуза.

Однако после отставки Рушанина врио ректора назначили Сергея Буцыка. В этой должности последний проработал две недели. Синецкий пока пребывает в статусе исполняющего обязанности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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