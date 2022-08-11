В Челябинске рабочие погибли в канализационном отстойнике

В Челябинске трое рабочих погибли в канализационном отстойнике.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в Ленинском районе возле ТРК «Алмаз».

Тела обнаружили в отстойнике диаметром два метра и глубиной девять метров. Предположительно, рабочие отравились продуктами распада канализационных вод.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух или более человек).

Свою проверку проведет и прокуратура: «Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения требований охраны труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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