12 августа ожидаются следующие события – Челябинск

12.08.2022, пятница

14:00 Челябинск – Торжественное вручение федеральных и региональных наград работникам сферы физической культуры и спорта, приуроченное ко Всемирному Дню физкультурника (резиденция губернатора, Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по рисунку углем в рамках выставки художника-шестидесятника Вадима Шмыгина «От реальности к символу» (музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)

17:00 Челябинск – Открытая презентация результатов проекта Мастерская «Пушкина» (Челябинский Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)

18:00 Челябинск – Медиация по выставке художника-шестидесятника Вадима Шмыгина «От реальности к символу» (музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)

20:30 Челябинск – Показ лучших фильмов фестиваля уличного кино (ЧЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, площадка у фонтана)

21:00 Челябинск – Показ фильма «12» (Арт-сквер на Набережной реки Миасс)

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