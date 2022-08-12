Прокуратура Челябинской области обеспокоена количеством детей, выпавших из окон

В прокуратуре Челябинской области обеспокоены продолжающимися ЧП с падением детей из окон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу два таких инцидента произошло в регионе в четверг, 11 августа.

Один из случаев произошел в Челябинске на улице Двинской. Двухлетний мальчик упал из открытого окна второго этажа, когда мать отлучилась в другую комнату.

Еще одно ЧП зарегистрировано в Златоусте, где семилетняя девочка забралась на табуретку на балконе третьего этажа и, не удержавшись, упала.

Оба пострадавших ребенка находятся в лечебных учреждениях.

Происходящее обеспокоило прокуратуру Челябинской области. По данным надзорного ведомства, за два летних месяца из открытых окон квартир выпали 13 детей, 2 ребенка погибли. Во всех случаях на окнах отсутствовали запирающие механизмы и ограничители открытия створок.

«В связи с участившимися трагическими случаями гибели детей в результате выпадения из окон, прокуратура Челябинской области напоминает об ответственности родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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