В Челябинской области пройдет турнир по стрельбе из традиционного лука

Южный Урал второй раз соберет мастеров и любителей стрельбы из традиционного лука.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», II межрегиональный турнир по стрельбе из традиционного лука «Кырыс Уксы» пройдет 13-14 августа в этно-комплексе «Тамыр», близ деревни Тугузбаева Аргаяшского района. Об этом организаторы состязаний сообщили в социальных сетях.

Участие в турнире примут более 100 лучников. Одним из организаторов мероприятия стало сообщество стрельбы из традиционного лука в Челябинской области «Кырыс Уксы» (Суровый лучник).

Объединение существует около двух лет. За это время организовано 10 площадок в разных территориях Южного Урала. Только за последние полгода сформировано 5 стрелковых команд: в Магнитогорске, Чебаркуле, Красноармейском, Сосновском и Аргаяшском районах.

Турнир начнется в субботу, 13 августа. Состязания пройдут в пять этапов, после чего лучшие стрелки встретятся в финале.

Для зрителей вход бесплатный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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