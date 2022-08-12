Жительница Копейска нашла склад с наркотиками на миллион рублей

В Копейске задержали женщину, планировавшую продать синтетический наркотик за 1 миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперуполномоченные управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка региона на территории Копейска задержали 36-летнюю ранее не судимую безработную, у которой обнаружили 2 грамма синтетического наркотического средства.

После этого в ходе обыска садового участка в СНТ «Мебельщик», принадлежащего копейчанке, полицейские нашли еще около 2 килограммов «синтетики».

Женщина рассказала, что наркотик обнаружила в гараже бывшего мужа. Найденные 2 килограмма запрещенного вещества копейчанка планировала продать, оценив стоимость товара в 1 миллион рублей.

Договорившись с покупателем, женщина в назначенное время и место принесла ему часть товара на «пробу», где и была задержана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков.

По данным фактам следствием ОМВД России по Копейску возбуждены уголовные дела. Теперь копейчанке грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время она находится в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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