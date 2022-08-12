Челябинский «Трактор» стал победителем Мемориала Ромазана

Поражение в последнем матче турнира не помешало «черно-белым» одержать победу в состязаниях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», в заключительном матче турнира в Магнитогорске челябинцы в овертайме уступили «Амуру» из Хабаровска со счетом 1:2.

Первый период поединка прошел с небольшим преимуществом дальневосточной команды. Активность «тигров» привела к серии удалений в составе «Трактора». Восемь минут подопечные Анвара Гатиятулина провели в формате 4х5, но хабаровчане большинством не воспользовались. Итог стартовой двадцатиминутки – 0:0.

А вот второй период наконец принес сибирякам успех: на 22-й минуте матча Владислав Барулин поразил ворота Эмиля Гарипова. «Трактор» по ходу двадцатиминутки имел возможность отыграть отставание, но шансом челябинцы не воспользовались.

Не удавалось челябинцам поразить ворота «тигров» практически до конца матча. Благо, уверенная игра голкипера «черно-белых» не позволила «Амуру» увеличить разрыв в счете. Лишь на 58-й минуте матча, после замены вратаря шестым полевым игроком, Артем Блажиевский пробил голкипера хабаровчан Евгения Аликина – 1:1, и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время удача вновь отвернулась от «трактористов»: финальную точку в матче поставил бросок Вячеслава Грецкого – «Трактор» уступил 1:2.

Впрочем, это не помешало челябинцам стать обладателем кубка Мемориала Ромазана-2022. Ведь до этого «черно-белые» одержали победу над двумя другими участниками турнира. Хозяева турнира, магнитогорский «Металлург», уступили землякам со счетом 1:4. Еще один извечный соперник «Трактора» – «Автомобилист» из Екатеринбурга – уступил челябинскому клубу со счетом 2:4.

Мемориал Ромазана – последний крупный турнир межсезонья для южноуральских команд. В сентябре клубы сыграют первые матчи регулярного чемпионата КХЛ: 1 сентября в Москве «Металлург» играет с ЦСКА, 2 сентября «Трактор» примет на домашней арене череповецкую «Северсталь».

Челябинск, Виктор Елисеев

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