Челябинцы требуют у прокуратуры проверить «странности» вокруг проектов очистки реки Миасс

Общественник рассказал об «идентичных» торгах на выполнение проектных работ по очистке реки Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с заявлением о проведении проверки по факту повторной закупки проектных работ на восстановление и экологическую реабилитацию реки Миасс в черте Челябинска в прокуратуру Челябинской области обратился общественник Ярослав Щербаков. Об этом челябинец рассказал в социальных сетях.

Состояние реки Миасс давно уже стало головной болью властей и крайне раздражает горожан. Неудивительно, ведь протекающая через весь город река выглядит удручающе. Заметно это даже в центре Челябинска, где взорам отдыхающих горожан и гостей столицы Южного Урала предстает затянутая ряской и зеленой тиной река, из-за обилия растительности больше напоминающая застоявшийся пруд. Визуальному впечатлению полностью соответствует и малоприятный аромат, исходящий от водной артерии.

Несколько раз чиновники пытались найти подрядчиков, чтобы очистить реку, но обычно эти попытки заканчивались скандалами, а то и уголовными делами.

Не стала исключением и очередная попытка. «В этом году минэкологии Челябинской области поделилось радостью о том, что наконец в ноябре появится проект очистки реки Миасс от пруда «Коммунар» до пруда ЧГРЭС протяженностью 9,19 километра и объемом донных отложений – 645 тысяч кубических метров, – напомнил общественник. – Объявили торги на 12 миллионов рублей, а заключили контракт с компанией «Агроинвестстрой» снизившей цену до 4,8 миллиона рублей».

Все бы ничего, отмечает челябинец. Если бы в августе 2019 года то же ведомство не провело торги на аналогичные, как утверждает горожанин, проектные работы на этом же участке реки. Тогда ведомство заключило контракт на 11,5 миллиона рублей с ООО НИЭП сроком выполнения работ до 1 сентября 2020 года и заплатило 3,3 миллиона рублей аванса.

Контракт этот до сих пор на стадии исполнения, сведения о штрафах и неустойках к подрядчику отсутствуют. Правда, в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается иск, по которому минэкологии пытается вернуть сумму аванса и расторгнуть контракт.

«Здесь стоит выразить ряд недоумений, – отмечает общественник. – Зачем через суд расторгать контракт, когда у заказчика есть основания в одностороннем порядке от него отказаться (у суда аналогичные вопросы), почему медлили и не обратили взыскание на обеспечение в сумме аванса».

К тому же в рамках производства суд согласовал проведение экспертизы, по результатам которой ответчик через встречный иск может взыскать с минэкологии оставшиеся 8,2 миллиона рублей. Это наводит на мысли о возможной халатности со стороны заказчика, предполагает челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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