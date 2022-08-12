В Магнитогорске неизвестные устроили погром на городском кладбище

Вандалы разгромили памятники на крупнейшем кладбище в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на этой неделе. Об этом возмущенные магнитогорцы рассказали в социальных сетях.

«Люди! Что происходит? Вчера были на Левобережном кладбище. Все мраморные памятники на нашем участке разгромлены! У отца на памятнике была георгиевская лента! Кто эти вандалы? Ужас дикий, ничего святого!" – написал сегодня, 12 августа, в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» один из горожан.

Полиция Магнитогорска начала расследование по поводу произошедшего. Сами горожане не исключают, что погром могли устроить охотники за металлом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»