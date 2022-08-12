В России мошенники начали использовать новую схему по выманиванию денег

Жителей России предупредили о новой мошеннической схеме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новую мошенническую схему, которая активно развивается в России, выявили специалисты одной из финансовых корпораций.

По словам экспертов, аферисты, представляясь интернет-продавцами, просят приобрести у них товары, обещая впоследствии вернуть средства и выплатить вдобавок небольшую премию. Нужно это им, якобы, для повышения рейтинга на торговой площадке.

«Сначала мошенники действительно возвращают деньги с бонусом, чтобы втереться в доверие, – рассказали авторы телеграм-канала «Сбер». – Потом, когда люди совершают более дорогие покупки у «продавца», пропадают с полученными деньгами».

Россиян призывают быть начеку самим и рассказать о новой уловке мошенников родным и близким.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»