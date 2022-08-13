13-15 августа ожидаются следующие события – Челябинск

13.08.2022, суббота
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11:00 Челябинск – Открытие театрального сезона: камерная постановка для малышей и их родителей «Лесные сказки» (Молодежный театр Челябинска, ул. Кирова, 116)
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11:00 Челябинск – Спортивная тренировка для всех возрастов (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадка)
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11:00 Челябинск – Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» для всех желающих (Алое поле, открытый корт)
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12:00 Челябинск – Фестиваль дворовых игр (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадка)
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12:00 Челябинск – Экологический мастер-класс (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, территория парка качелей, экопарк)
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12:00 Челябинск – Выступление студии «Бэби-Джаз», интерактивные игры от ведущего (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка Фестиваля песочной скульптуры)
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12:00 Челябинск – 60-я юбилейная выставка достижений садоводов и ландшафтных дизайнеров (сквер по улице Богдана Хмельницкого)
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13:00 Челябинск – Медвежья рыбалка Алтына и Айриши (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191, сбор у вольера белых медведей)
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13:30 Челябинск – Игровая программа для детей «Бравл Старс» (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79, площадка аттракционов)
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17:00 Челябинск – Спектакль-концерт театра «Манекен» «ЛюбитьТАКлюбить» (Арт-сквер Набережной реки Миасс)
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19:00 Челябинск – Показ фильма «Цирк» (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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22:00 Челябинск – Показ под открытым небом кинофильма «Честное пионерское» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
14.08.2022, воскресенье
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11:00 Челябинск – Освящение митрополитом Челябинским и Миасским Алексием пяти крестов и девяти куполов и установка их на храме св. блгв. кн. Александра Невского (Алое поле)
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12:00 Челябинск – «Фестиваль дворовых игр» для взрослых и детей (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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11:00 Челябинск – Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» для всех желающих (Алое поле, открытый корт)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению браслетов из бусин (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана)
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12:00 Челябинск – «Здоровый выходной» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка Фестиваля песочной скульптуры)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс по сценической речи «Открой резонаторы» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60/Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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16:00 Челябинск – Лекция Светланы Полюдовой по плетению из бумажной лозы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60/Коммуны, 69)
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17:00 Челябинск – Моноспектакль актер Нового Художественного театра Александра Майера «Деньги из Голубой книги» по рассказу Михаила Зощенко (Арт-сквер Набережной реки Миасс)
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18:00 Челябинск – Концерт аккордеониста, пианиста, аранжировщика, дирижера, лауреата международных конкурсов, заведующего эстрадным отделением ЮУрГИИ им. Чайковского, руководителя эстрадно-джазового оркестра Детской Филармонии Челябинска Антона Бугаева (рояль)
15.08.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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