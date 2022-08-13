Челябинск и Магнитогорск оказались в нижней половине рейтинга по объемам ввода жилья

Челябинск и Магнитогорск оказались в нижней половине рейтинга крупных городов России по объемам ввода жилья на одного жителя. Исследование проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в 2021 году в России было введено 92,56 миллиона квадратных метров жилья.

В пересчете на 1 жителя менее всего построили в Анадыре – всего 0,01 метра, более всего в Краснодаре – 2,52. Челябинск и Магнитогорск оказались ближе к аутсайдеру, чем к лидеру.

Так, в областном центре было построено 589,1тыси квадратных метров, что в пересчете на одного челябинца составило всего 0,5 «квадрата». По этом показателю город занял 55 место из 100. Магнитогорск с показателем 0,42 (построено 172,5 тыс кв метров) на 67 месте.

Если анализировать обеспеченность населения жильем, то ситуация кажется чуть лучше – в Челябинске на 1 человека в среднем приходится 27,7 метра общей площади, в Магнитогорске – 27,4. По этому показателю города занимают в рейтинге 37 и 39 место соответственно. Однако существенно уступают другим крупным центрам УрФО – Тюмени, Екатеринбургу, Кургану.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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