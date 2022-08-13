Полиции Копейска представили нового руководителя – им стал подполковник Василий Горохов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Василий Горохов работает в органах внутренних дел с 2004 года. Начинал служить в Копейске. В 2015 году он был назначен заместителем начальника отдела МВД по Копейску, а в 2021 году возглавил отдел полиции «Калининский» в Челябинске.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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