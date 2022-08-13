В пригороде Челябинска осквернили военный мемориал

В одном их поселков Копейска осквернили военный мемориал.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Потанино: неизвестные разрисовали памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и украли звезду с Вечного огня.
Вандалов нашли довольно быстро: это были два пятиклассника. Рисунки они нанесли маркером. Оба мальчика из благополучных семей.
«Дети будут поставлены на профилактический учет, в отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ», – сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Куда делась звезда, не сообщается.
Копейск, Павел Зварзин
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