«Ждем ваших объяснений»: южноуральцы требуют, чтобы губернатор разобрался с очередной разваливающейся школой

Жители одного из поселков Челябинской области пожаловались губернатору на ужасное состояние школы. Южноуральцы поднимали этот вопрос еще 3 года назад, но реакции властей не последовало.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии учебного заведения жители поселка выложили в группе «Текслер, помоги!» в соцсетях:

«Поселок Петровский, Красноармейский район: школа в ужасном состоянии. Рассчитана на 184 ребенка, ходит 472. Нет нормальной столовой, школьного стадиона. Дети в столовую ходят на уроках, потому что столовая вмещает один класс, а накормить нужно всех. Состояние здания школы уже просто небезопасно для детей… Как ее вообще комиссия приняла к учебному году 2022-2023?»

«В первую очередь это не безопасно! Из перил торчат металлические штыри! Линолеум разорван – запнулся и не дай бог упал! Как такое можно допускать?! Страшно за детей. А стены в плесени, это как вообще возможно в наше время?! Стыдно за этот срам», – комментируют южноуральцы.

«Я Вам писала еще 2019 году по поводу школы, – пишет одна жительница поселка. – Дорогу сделали, а школа стала еще хуже».

«Я в 2020 году писала в приемную президента, – рассказывает вторая. – Позвонили через полгода: сказали «Разберемся». Затем звонили из минобразования, сказали: «Мы думали про другой поселок Петровский, далее передадим вашим». 2022 год – и тишина».

«Ждем ваших объяснений, почему комиссия приняла школу пригодной для обучения!» – обращаются к губернатору южноуральцы.



Челябинск, Ольга Арсентьева

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