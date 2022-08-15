Почти 250 детей пострадали в ДТП на южноуральских трассах

С начала года в Челябинской области произошло несколько сотен ДТП с участием несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, за 7 месяцев 2022 года на территории региона зарегистрировано 229 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В результате аварий 2 ребенка погибли и 244 получили травмы. В 71 происшествии несовершеннолетние пострадали по своей неосторожности.

С сегодняшнего дня на Южном Урале начинается второй этап профилактической акции «Внимание-дети!». Он продлится с 15 августа по 12 сентября.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с чиновниками министерства образования и науки Челябинской области, а также местных управлений образования перед началом учебного года проводят приемки школ. «Особое внимание уделяется проверке дорожной инфраструктуры вблизи образовательных организаций, соответствию пешеходных переходов национальным стандартам, обновлению информационных стендов по безопасности дорожного движения», – рассказали представители ГИБДД.

Во время мероприятия полицейские проведут профилактические беседы по безопасности дорожного движения с обучающимися и их родителями.

7 сентября проверят соблюдение правил перевозки детей в транспортных средствах. Маршруты патрулирования нарядов дорожно-патрульной службы будут приближены к местам массового пребывания детей, сотрудники ориентированы на разъяснительную и профилактическую работу с детьми и их родителями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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