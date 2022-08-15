Наступившая неделя на Южном Урале будет не такой знойной, как ожидалось

Наступившая неделя на Южном Урале будет не такой знойной, как прогнозировалось ранее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще несколько дней назад предполагалось, что вторая полвина августа начнется так же жарко, как и первые две недели месяца. Однако к утру понедельника прогноз изменился: дневных температур выше + 27 градусов не ожидается, а в течение рабочей недели и вовсе днем будет максимум +24.

В среду и четверг возможны дожди.

Согласно долгосрочному прогнозу жара еще может вернуться на Южный Урал – в начале следующей недели. Но это не точно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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