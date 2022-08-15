В Челябинске фура врезалась в бензовоз

Из-за столкновения двух большегрузов в Челябинске затруднено движение в районе ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 августа, в 10:15 в Челябинске на пересечении автодороги «Меридиан» с улицей Гончаренко.

58-летний водитель грузового автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом, перевозившим бензин. В результате ДТП цистерна оказалась повреждена, и топливо хлынуло на асфальт.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыто движение, а также ведутся распорядительно-регулировочные действия. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия розлива топлива.

В районе аварии выросла серьезная пробка. Водителей просят планировать поездки с учетом ограничения движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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