В Челябинске фура врезалась в бензовоз

Из-за столкновения двух большегрузов в Челябинске затруднено движение в районе ГИБДД.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 августа, в 10:15 в Челябинске на пересечении автодороги «Меридиан» с улицей Гончаренко.
58-летний водитель грузового автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом, перевозившим бензин. В результате ДТП цистерна оказалась повреждена, и топливо хлынуло на асфальт.
В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыто движение, а также ведутся распорядительно-регулировочные действия. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия розлива топлива.
В районе аварии выросла серьезная пробка. Водителей просят планировать поездки с учетом ограничения движения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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