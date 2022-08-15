Экс-директор структуры мэрии Челябинска не смог выйти из СИЗО

Бывший руководитель МКУ «Городская среда» не смог оспорить продление ареста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал обоснованным решение нижестоящей инстанции о продлении ареста директору МКУ «Городская среда» Александру Грезеву.

Напомним, Грезев и его бывший зам Сергей Любимов были задержаны в июне нынешнего года. Экс-директор МКУ обвиняется в получении через посредника взятки в 3 миллиона 745 тысяч рублей. За это он закрывал глаза на незаконное размещение индивидуальными предпринимателями торговых киосков на территории Челябинска и не давал указаний на демонтаж этих объектов.

Грезева заключили в СИЗО на два месяца, его зама отправили под домашний арест. Позднее Курчатовский районный суд Челябинска продлил экс-директору «Городской среды» меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 августа.

Не согласившись с этим, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, настаивая на избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»