В южноуральском минздраве продолжается зачистка

Замминистра здравоохранения Челябинской области ушла в отставку вслед за шефом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замминистра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская покидает ведомство. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Колчинскую Татьяну Петровну от замещаемой должности министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы по инициативе гражданского служащего», – говорится в документе.

Колчинская пришла в ведомство в январе 2021 года, став исполняющей обязанности заместителя министра по лечебной работе. В марте того же года ее утвердили в должности на постоянной основе.

Замглавы минздрава она стала сразу после того, как первым заместителем министра назначили Дмитрия Тарасова. Ранее она работала замом главного врача челябинской ГКБ №1. Тогда же учреждением руководил Дмитрий Тарасов.

В июле текущего года Тарасов ушел в отставку с поста первого замминистра. Произошло это после того, как ведомство возглавила Агата Ткачева. Он вернулся в кресло главврача ГКБ №1. Не исключено, что в эту же больницу вернется и Татьяна Колчинская.

Напомним, в конце прошлой недели в отставку отправили еще одного замминистра здравоохранения региона – Александра Кузнецова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при поставке томографов во время пандемии коронавируса по завышенным ценам. Ущерб бюджету области оценивается в 63 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»