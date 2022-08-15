Челябинец завоевал «золото» Международной олимпиады школьников по информатике

Выпускник челябинского лицея победил на Международной олимпиаде по информатике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, выпускник физико-математического лицея №31 Данил Клищ в составе российской команды завоевал «золото» на 34 Международной олимпиаде школьников по информатике (International Olympiad in Informatics (IOI 2022).

Олимпиада проходила в дистанционном формате в городе Джокьякарта в Индонезии с 7 по 15 августа 2022 года, ее участниками стали старшеклассники из 90 стран мира, владеющие английским языком. От каждой страны формировалась команда из четырех человек, в которую вошли победители и призеры национальных олимпиад. Задания международного уровня им предстояло выполнять индивидуально с помощью программ, пользуясь одним компьютером. Российские школьники выполняли задания, находясь в кампусе Московского физико-технического института (МФТИ).

Напомним, Данил Клищ завоевал золотую медаль в составе сборной России на Олимпиаде APIO 2022 в Египте. В соревнованиях приняли участие 888 школьников из 35 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году Данил победил на IX международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics, которая проходила в Румынии для команд учеников 8 – 11 классов.

Данил Клищ закончил лицей №31 в минувшем учебном году с золотой медалью и поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) по направлению «Прикладная математика и физика». Свою жизнь в дальнейшем молодой человек планирует связать с компьютерами и программированием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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