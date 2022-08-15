В Челябинске расширят сеть выделенных полос – уже в августе

В Челябинске продолжат расширять сеть выделенных полос для общественного транспорта.

Как уже сообщал «Новый День», в России выделенные полосы начали массово обустраивать с 2010 года. На сегодняшний день лидерами по сети полос для приоритетного движения общественного транспорта являются Москва, Санкт-Петербург и Казань. В столице Татарстана, например, общая протяженность выделенок составляет 183 км.

Челябинск с длиной полос чуть более 2 км до 2021 года находился на последнем месте. После реконструкции Комсомольского проспекта показатель вырос до 17 км, и город переместился в середину рейтинга.

До конца августа появится еще 3,8 км. По словам заместителя министра транспорта Челябинской области Александра Егорова, в ближайшие две недели выделенные полосы организуют на улицах Энгельса, Труда, Северо-Крымской, добавив их к уже существующим на этом маршруте. Пассажиропоток в этом коридоре составляет 3 тысячи 600 человек в час, и выделенки позволят челябинцам гораздо быстрее преодолевать напряженный участок на общественном транспорте, чем на личном автомобиле.

Следующим этапом станет выделение полос на проспекте Ленина, улицах Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Чичерина, Рождественского и Копейском шоссе. Разработка проектной документация по этим участкам почти завершена.

По словам Егорова, к концу 2023 года протяженность выделенных полос в Челябинске превысит 40 километров, что позволит городу войти в пятерку лидеров по приоритетному проезду общественного транспорта. В планах до конца 2024 года – еще 44 км.

Всего в Челябинске предполагается выделить для общественного транспорта 130-160 км.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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