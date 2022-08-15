Игры «Челмета» можно будет посмотреть бесплатно

Фарм-клуб «Трактора» не станет брать деньги за посещение матчей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», вход на все домашние матчи выступающего в Высшей хоккейной лиге «Челмета» в сезоне 2022/2023 годов будет свободным.

️В будние дни начало встреч в Челябинске в 19:00, в выходные и праздники – в 17:00.

Первый домашний матч «Челмет» сыграет во дворце спорта «Юность» в четверг 15 сентября. Соперник – ханты-мансийская «Югра».

Челябинск, Виктор Елисеев

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