Челябинец умер на остановке общественного транспорта

В Челябинске на остановке скончался мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 15 августа, в Курчатовском районе областного центра. Об этом одна из горожанок рассказала в социальных сетях.

«Сегодня в 13:12 на остановке «Ворошилова» по Комсомольскому проспекту, упал мужчина 57 лет, эпилепсия, судороги. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, ждали, звонили в «скорую» не один раз. Пока ждали скорую, у мужчины пропал пульс, он посинел», – сообщила горожанка.

По словам челябинки, спецтранспорт подъехал, не спеша, без сирен, «собрала все светофоры». Пока ждали медиков, оказавшиеся на остановке студенты медицинского университета пытались провести реанимационные мероприятия, но безуспешно. Попытки медиков также не принесли результата. В итоге мужчина умер.

«Если потеря пульса, эпилепсия, судороги, синева – не повод для того, чтобы включать сирену и стараться быстрее приехать, тогда в каких случаях это делается?" – возмущается челябинка.

Впрочем, в региональном минздраве сообщили, что с момента поступления вызова в диспетчерскую до прибытия бригады скорой медицинской помощи на место прошло всего 10 минут. Но скончался горожанин до прибытия бригады медиков, признали в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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