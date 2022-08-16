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Вторник, 16 августа 2022, 08:12 мск

Новости Челябинск

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16 августа ожидаются следующие события – Челябинск

16.08.2022, вторник

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 116, гербовый зал)

  • 16:00 Челябинск – Открытие выставки «Путь художника»: живопись и графика дизайнера, руководителя изостудии «Я умею рисовать», заведующей отделением изобразительного искусства ДХШИ №3 Ольги Пастух и ее выпускников (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

  • 19:00 Челябинск – Спектакль Камерного театра «Сад расходящихся тропок» (усадьба Рябининых, ул. Каслинская, 137)

  • 19:00 Челябинск – Усадьба Рябининых проведет walking с фотогалереей «Юность» (старт от Свердловского пр., 60)

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