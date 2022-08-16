На Южном Урале жена должника «сдала» его судебным приставам

В Челябинской области приставы вышли на имущество должника после звонка его супруги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Пластовском районе судебные приставы пытаются взыскать с одного из местных жителей два кредита. Общая сумма задолженности небольшая – порядка 70 тысяч рублей. Но мужчина нигде официально не работает, автотранспорта или недвижимости у него нет, так что получить с должника хоть что-то не так просто.

Живет южноуралец со своей сожительницей. В семье четверо детей, один из детей – совместный ребенок пары.

Что уж произошло между супругами – неизвестно. Но на днях судебным приставам позвонили, и женский голос сообщил: есть информация по имуществу должника, которое он прячет в ее сарае. Женщина просила приставов подъехать для ареста этого имущества.

Сотрудники подразделения такому предложению весьма обрадовались и выяснив, где супруг, а он неофициально трудился на местном деревообрабатывающем предприятии, решили прихватить и его. На своем подворье мужчина всячески пытался изобразить недоумение по поводу происходящего, отказывался открывать замок на сарае, ссылаясь на отсутствие ключа. Впрочем, решение нашлось быстро: под гневными взглядами супруги он вынужден был сорвать скобу, и за распахнутой дверью обнаружились мотоблок и бензопила.

Они были арестованы, оценены в 10 тысяч рублей и оставлены на ответственное хранение должнику. Приставы предложили южноуральцу самому продать технику, а вырученные деньги направить на исполнение долговых обязательств. Если в течение 30 дней этого не произойдет, арестованное имущество пустят с молотка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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