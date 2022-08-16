Половина южноуральцев недовольны состоянием общественного транспорта

Жители Челябинской области оценили состояние общественного транспорта в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только 20% южноуральцев положительно высказались о пассажирском автопарке: 16% считают его хорошим, а 4% – даже отличным. Таковы результаты опроса, проведенного среди пользователей автомобильного сайта «Дром».

Каждый второй житель Челябинской области недоволен состоянием общественного транспорта. Ужасным автопарк своего региона назвали 18%, еще 30% – плохим. Остальные 32% опрошенных оценили автопарк перевозчиков на «троечку».

В целом по стране 25% респондентов положительно высказались о пассажирском транспорте. При этом 18% считают автопарк своего региона ужасным, и 24% – плохим. «Удовлетворительным» его назвали 33% опрошенных.

От региона к региону мнения значительно отличаются. Так, около 60% жителей Москвы и Московской области положительно оценили свой общественный транспорт. А в Сибири и на Дальнем Востоке, наоборот, около половины опрошенных назвали пассажирский автопарк регионов «плохим» и «ужасным».

Всероссийский опрос проводился с 2 по 11 августа 2022 года среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие почти 9 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»