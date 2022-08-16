Москвичка оказалась в шаге от гибели в южноуральском лесу

Молодая москвичка оказалась в шаге от гибели в южноуральском лесу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, прогулка двух девушек в окрестностях Миасса едва не закончилась трагедией.

Вчера, 15 августа, наслаждаясь природой, лесом и прекрасной погодой две жительницы Москвы не обратили внимания, когда одну из них укусило какое-то насекомое.

Буквально через несколько минут 20-летняя девушка почувствовала слабость, головокружение, ей стало крайне трудно дышать, она не могла самостоятельно идти дальше, да и местность не знакомая, людей поблизости нет. Оставалась надежда, что их найдут спасатели.

Уже через две минуты после поступления сообщения о ЧП дежурная смена Миасского отряда областной ПСС выехала на квадроциклах на поиски пострадавшей. Находясь на связи, уточняли дорогу и путь, по которому шли девушки.

Обнаружить их удалось в ходе обследования подходящей по описанию местности, в двух километрах от жилых районов Миасса. Задыхающуюся девушку на носилках эвакуировали к месту прибытия экипажа скорой медицинской помощи и уже спустя несколько минут к оказанию помощи пострадавшей приступили врачи. Сейчас жизнь девушки вне опасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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