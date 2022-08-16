Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 10 процентов от числа жителей

Число заболевших коронавирусом на Южном Урале превысило 10% от общей численности населения, а показатели выявляемости инфекции вернулись к уровню середины апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в регионе зафиксировано 308 новых случаев ковида. Региональный минздрав сообщает о смерти 2 зараженных.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 342 тысячи 133 инфицированных, это чуть более 10% от общей численности населения региона по данным Росстата на 1 января 2022 года. Непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 840 южноуральцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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