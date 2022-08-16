В Челябинске очередной случай бешенства: погиб домашний кот

В Челябинской области зафиксирован еще один случай бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в период с 8 по 14 августа на Южном Урале зафиксирован 1 случай бешенства животных: в Челябинске (улица Барнаульская, Металлургический район) от вируса погиб домашний кот.

В микрорайоне областного центра, где выявлено погибшее животные, по распоряжению правительства Челябинской области будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

С начала 2022 года в регионе от смертельного вируса пали уже 45 четвероногих – 18 собак, 2 енотовидные собаки, 10 лис, 12 кошек, 2 декоративных крысы, 1 еж.

Россельхознадзор напоминает, что бешенство – опасное инфекционное заболевание, которое приводит к специфическому энцефалиту (воспалению головного мозга), что приводит к смерти. Люди заражаются от больных животных при укусе, оцарапывании или ослюнении (вирус передается со слюной). Единственная профилактика бешенства у сельскохозяйственных и домашних животных – регулярная вакцинация.

Челябинск, Виктор Елисеев

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