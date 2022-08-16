17-летняя бесправница влетела на авто в торговый центр в Магнитогорске. Есть пострадавшие

Двое магнитогорцев пострадали в ДТП с участием несовершеннолетней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла ночью в конце минувшей недели на улице Герцена в Магнитогорске. Видео с моментом ДТП было опубликовано в социальных сетях.

На записи видно, как ВАЗ-2107, не снижая скорости, врезается во входную группу торгового центра. От взбесившегося авто успевают увернуться два человека. Однако, как стало известно позднее, еще два человека пострадали – 31-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им назначили амбулаторное лечение.

Как выяснилось, машиной управляла 17-летняя девушка, уговорившая пустить ее за руль 19-летнего хозяина авто. В отношении обоих возбудили дела об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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