В Копейске менеджер конторы займов повесила на клиентов кредиты на 600 тысяч рублей

Копейчанка предстанет перед судом за присвоение средств работодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы кредитно-финансовой организации (Копейск), обвиняемой в присвоении средств работодателя.

По данным следствия, копейчанка, работая менеджером фирмы, специализирующейся на выдаче займов, изготовила кредитные договоры, используя паспортные данные 6 местных жителей. Более 600 тысяч рублей, якобы выданные по этим договорам, она оставила себе.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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