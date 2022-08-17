17 августа ожидаются следующие события – Челябинск

17.08.2022, среда
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09:00 Челябинск – Начало сбора книг на русском языке для отправки в Луганскую и Донецкую Народные республики. Сбор продлится до 24 августа (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Челябинская таможня: рост экспорта в страны СНГ и борьба с контрафактом» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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12:00 Челябинск – Освящение десяти крестов и куполов для строящегося храма в поселке Сосновка на берегу Шершневского водохранилища (ул. Красных казаков, 20)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, сцена)
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18:30 Челябинск – Встреча участников книжного клуба «Экфрасис», посвященная роману братьев Стругацких «Град обреченный», в рамках выставки Вадима Шмыгина «От реальности к символу» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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19:00 Челябинск – Спектакль театра кукол им. В. Вольховского под открытым небом для детей от трех лет «Бука» (Усадьба Рябининых, ул. Каслинская, 137)
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19:00 Челябинск – Экскурсия по благоустройству территории возле ДС Юность (Свердловский пр., 51). Регистрация
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