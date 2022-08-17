Желающих строить челябинский метротрам пока не нашлось

В Челябинске не состоялись торги по определению подрядчика строительства метротрамвая – в отведенный на подачу заявок срок желающих не нашлось.

Как уже сообщал «Новый День», за разработку проектной документации и строительство линии скоростного транспорта «Север – Юг» АО «Челябинский метротрамвай» готово заплатить 49,5 миллиардов рублей.

Подрядчик должна будет выполнить инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации, в том числе получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, провести комплекс строительно-монтажных работ по созданию первой линии метротрама протяженностью 11 километров, которая пройдет через Тракторозаводской, Советский, Центральный, Калининский и Курчатовский районы областного центра.

Подвести итоги конкурса планировалось 16 августа. Но ни одной заявки на аукцион не поступило. Поэтому процедуру продлили до 18 августа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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