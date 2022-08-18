18 августа ожидаются следующие события – Челябинск

18.08.2022, четверг
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09:30 Челябинск – Пленарное заседание Южно-Уральского педагогического собрания с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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10:00 Челябинск – Начало работы XXIX областной универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2022» (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)
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11:00 Челябинск – Пленарное заседание XXIX областной универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2022» (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)
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11:00 Челябинск – Мастеровая «Слобода» в рамках XXIX областной универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2022»: мастер-классы по прикладному искусству (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция по набору контрактников на военную службу в именные подразделения «Южный Урал» и «Южноуралец», которые поедут выполнять боевые задачи в рамках спецоперации на Украине (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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11:00 Челябинск – Бесплатный мастер-класс «Эмоции лидера: как управлять собой и другими» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корп.1, второй этаж)
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14:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия XXIX Областной универсальной выставки-ярмарки «АГРО-2022» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)
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14:00 Челябинск – Встреча с неравнодушными жителями Челябинска «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвященная судьбе бездомных животных (Аллея Славы, напротив Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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17:30 Челябинск – Открытие фотовыставки Кати Васильевой «Незнакомцы», посвященной жителям и гостям Челябинска (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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