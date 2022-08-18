18 августа ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по набору контрактников на военную службу в именные подразделения «Южный Урал» и «Южноуралец», которые поедут выполнять боевые задачи в рамках спецоперации на Украине (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)