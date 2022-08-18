В Миассе протаранили автомобиль ДПС и едва не убили полицейского

В Миассе водитель протаранил автомобиль ДПС и едва не убил полицейского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью на улице 60-летия Октября. Сотрудники ДПС ГИБДД обратили внимание на выехавший с прилегающей территории Форд Мондео.

На требование инспекторов остановиться водитель резко увеличил скорость и попытался скрыться. В районе улиц Кирпичной и Подгорной автомобиль ДПС заблокировал нарушителю дорогу, но тот врезался в машину полицейских. В этот момент один из инспекторов открыл дверь водительского места Форда, однако находившийся внутри мужчина продолжил движение, потащив за собой полицейского.

«гонщика» в конце концов задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель Челябинска, несколько раз привлекавшийся к административной ответственности по статьям 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Миасс, Павел Зварзин

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