Самые крутые слухи недели: борьба престолов

В Москву, в Москву!!!

Говорят, что новый учебный год челябинский педуниверситет может встретить без ректора Чумаченко. Академическая общественность с завистью (разного цвета) обсуждает карьерный рывок ученого-религиоведа: мол, Татьяна Александровна на «православной» волне уплывает в столицу – по приглашению экс-министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Инсайдеры рассказывают, что Чумаченко не только займет престижную позицию в Российской академии образования, которую с прошлого года возглавляет Васильева, но и войдет в проекты, которые в издательстве «Просвещение» уже много лет курирует родная сестра Ольги Васильевой – Ирина.

Собственно, то, что своим ректорством Татьяна Чумаченко обязана связям с влиятельными земляками – магнитогорцами и давним продуктивным знакомством с г-жой Васильевой (у них общий научный интерес – изучение отношений российской государственности и православной церкви, а это слегка подкорректированный реалиями один из трендов нынешнего среднего и высшего образования, особенно в непосредственной сфере педагогики), ни для кого из ППС- посвященных не секрет, но то, что у этого сотрудничества будет еще и такое лихое продолжение, стало определенной неожиданностью.

И, разумеется, вызвало вопрос: даже если ТАЧ (ласково именуемая за глаза студентами и коллегами «Чума» еще со времён её деятельности в ЧелГУ) начнет учебный год, но уйдет после первого семестра, кто займет её начальственное кресло?

Потапова, Богачев и другие…

Соискателей на педректорство в повестке местных сплетников несколько. Первый «номинант» – это Марина Потапова, проигравшая Чумаченко ректорскую гонку (еще в правление министра Васильевой. Доктор педнаук Потапова и доктор исторических наук Чумаченко (пытавшаяся реформировать всё возможное в педе, изживая давно устаревшее «шкрабство») не поладили на уровне, говоря красиво, ментальном. И Потапову, по некой протекции, пригрел в ЮУрГУ, на должности помощника по педагогике, ректор Шестаков.

Гуманитарный и технократический кластеры ЮУрГу за несколько лет пребывания Марины Владимировны в этом статусе не смогли найти общего языка с Потаповой, неизменное отторжение вызывали её попытки внести то самое неизбывное шкрабство в университетскую «вольницу» и политехническую культуру.

Неинтересна она оказалась и новому продвинутому и молодому ректору – технарю, который « педагогическую» тематику предпочитает обсуждать и решать с одним из университетских менеджеров – Дмитрием Харитоновым, «главным» в ЮУрГУ по лицензированию и единого в трех лицах – педагога, гуманитария и чиновника ( с бэкграундом в федеральном минобразе).

Поскольку находиться при «отставленном» Шестакове Потаповой некомфортно, а при новой начальственной «метле» она не может сохранить твердую позицию, доктор педагогики, что естественно, пытается вернуться в руководство местным педом, используя все свои возможности и связи экс-ректора Шестакова, которому, болтают, страшно нравятся мантры Потаповой о его великолепии и недооценности современниками.

Но в педе администраторы тоже «секут момент»: забраться на высшую менеджерскую ступень намерен проректор Алексей Богачев. Выпускник челябинского педа, продвинувшийся в свое время по профсоюзной линии, он имеет поддержку на местном уровне: через такого же профкомовца, спикера гордумы Шмидта он на первом этапе многих согласований уже заручился поддержкой губернатора.

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Стать ректором Южно-уральского гуманитарно-педагогического университета хочет и экс-ректор ЧелГУ Диана Циринг. В принципе, ее «психологический» профиль и управленческий опыт, а также еще оставшиеся связи в министерстве науки и высшего образования позволяют надеяться на возвращение в ректорский строй. Другое дело, что в местном педе не очень любят варягов – Чумаченко-то продавили с использованием мощного административного ресурса.

Более того, на ректорство претендует и уже упомянутый Дмитрий Харитонов. Выходец из ЧелГУ, когда-то входивший в ближний круг тогда еще ректора Циринг, и даже участвовавший, для придания процедуре выборов ректора демократизма, в выборной гонке за ректорство, доставшееся Циринг.

Вероятно, федералы учтут и мнение самой Чумаченко, которая однозначно не хочет оставить педуниверситет в руках доктора Потаповой. Со всеми остальными претендентами у нынешнего ректора давние конструктивные отношения.

Что же касается настроений среди ППС педунивера, они бы предпочли видеть в роли ректора «не варяга», но Богачева при этом поддерживают далеко не все.

Культурно-объединительное

Бурлит и институт культуры. Не все кланы института устраивает в качестве руководителя нынешний и.о. ректора, недавний вузовский проректор Сергей Синецкий. Который, кстати, с приставкой и.о. может оставаться довольно долго – дабы избежать неприятностей с выборами ректора (точнее неприятными неожиданностями, когда победит альтернативный кандидат): творческая интеллигенция – народ импульсивный, эмоциональный – может и не выбрать столицей данного.

Но есть и еще один нюанс: федералы, с небольшими паузами, все-таки намерены продолжать объединительную политику вузов схожего профиля (в целях экономии бюджетных средств, в том числе). В Челябинске это касается возможности объединения «кулька» с ЮУрГИИ (бывшим музучилищем). А в этом объединительном варианте совсем не факт, что ректором сделают именно Синецкого. Скорее всего, ректором, как в случае с ЮУрГУ, станет «варяжский гость».

Говорят, именно о возможности объединения двух вузов на этой неделе с Синецким будет обсуждать (или уже обсудил) губернатор Текслер. Среди других тем встречи – возможности создания фильмов на кинематографической базе института, популяризирующих «страницы челябинской истории и культуры» – типа, получившего федеральный грант проекта о братьях Елькиных.

Мадридский двор нервно курит в сторонке…

Но все нервности и неровности вузовской жизни перекрывает медицинский психоз, где обострилась «борьба престолов». Дерутся все – Альтманы, Вербитские, Ткачевы, Тарасовы, Сахаровы, Вайнштейны, Гришанковы и влезшая в это змеиное гнездо немедик, но мать медички и куратор региональной медицины, вице-губернатор Гехт – за лучшее место в пищевой цепочке этой весьма прибыльной сферы.

Минздрав Агата Ткачева, сильно недовольная сливом своего политического фиаско в публичное пространство, теперь ушла в глухое подполье и избавляется от «несвоих» кадров, чтобы, разумеется, принять на работу своих.

Конечно, все знали, что первой «под лошадь» попадет не то чтобы правая, но точно левая рука экс-минздрава Тарасова – бывшая и уже нынешняя замглавврача Первой горбольницы Татьяна Колчинская (не только Тарасов и Колчинская, но и их семьи – давно дружат). Теперь инсайдеры говорят о том, что перетасуют подчиненных (а некоторых «уйдут» ) уволенного на прошлой неделе замминистра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. А вслед за Колчинской минздрав покинет пара её «хвостов», как писали в присно памятном 1937-м.

Перчику ситуации добавляет тот нюанс, что на освободившиеся позиции «своих» людей расставляет не только «леди Агата», но и ее правая рука, неизменно следующая за шефиней по всем карьерным изгибам – чудо-организатор местного здравоохранения госпожа Недочукова, которую, если верить инсайдерам, в медицинской среде за глаза (и давно) почему-то называют «мадам Помпадур». Ее кадры, перетекая вслед за покровительницей на новое место обитания Ткачевой и Недочуковой, выполняют, кроме своих прямых служебных обязанностей, еще и функции «ушей и глаз».

В общем, правая рука нынешнего минздрава – некто вроде «ягодки» Валентины Соловьевой – одной из влиятельных подчиненных эпохи Петра Сумина. Соответственно, и нравы в минздраве начинают формироваться аналогичные тем, что царили в оргсекторе Сумина.

Немножко нервно

Хотя министр Ткачева и оградила себя тремя заборами от подчиненных (со всеми общается г-жа Недочукова) и каждый свой финансовый шаг сверяет с вице-губернатором Гехт, однако ее не покидают волнения за уже освоенные и осваиваемые сейчас средства, ибо непонятно, какую роль Ирине Гехт и своему бывшему боссу – экс-минздраву Семенову в своих показаниях отведет Алекс Кузнецов. Ведь ежу понятно, что кто-то сверху «одобрил» его превышение полномочий аж на 85 млн рублей (да еще в чумное время пандемии) при покупке томографов.

Кроме того, нервничает и Гехт. И по поводу Кузнецова, и из-за ставшей предметом публичного недовольства истории со строительством именно в бору и именно Вайнштейнами новой детской больницы.

Разочаровала ее и Агата Ткачева, неудачно дебютировавшая со своим «присягнуть» в роли регионального министра здравоохранения. Говорят, у Гехт были пренеприятнейшие разговоры по этому поводу и с вице Маминым, и с самим начальником Южного Урала: мол, это Ваша протеже, Вы и отвечаете за подобные проколы. Поэтому, болтают, Гехт наказала Ткачевой – отказаться от активной публичности, и сама стала пуще прежнего секретить все кадровые и прочие изменения во всех курируемых сферах. Ибо, если верить инсайдерам, еще один ее прокол губернатор не простит.

Секретит настолько, что общественности так и не сообщили, что в том же территориальном ФОМС уже с 15 августа имеется новый и.о. начальника – мужского пола, который исполняет свои обязанности инкогнито! Дабы СМИ чего гадкого не написали про новый кадр Гехт – Ткачевой.

О другом

Злопыхатели болтают, что изменения – в плане отставок и рокировок – ждут и другие министерства региона. Так, Гехт, якобы, намерена внедрить в министерство образования несколько новых персонажей – своих коллег по университетской деятельности. Одну из них вроде бы собирается сделать первым замом нынешнего министра вместо Елены Коузовой, что уходит с госслужбы, как сплетничают посвященные.

По осени же губернатор, как полагают некоторые источники, отправит в отставку своего зама Сергея Шаля. Вроде бы нашел другого чиновника на контроль за строительством и инфраструктурой.

Неприжившийся ни в одной из сред Южного Урала вице-губернатор Векшин, говорят, сменит регион службы – среди возможных вариантов Хабаровск и Магадан.

Новые люди могут появиться в министерстве экологии региона.

И – и это интересно – вслед за магнитогорским коллегой еще несколько депутатов ЗакСо досрочно сдадут мандаты. Почему – расскажем позже.

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