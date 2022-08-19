19 августа ожидаются следующие события – Челябинск

19.08.2022, пятница

10:00 Челябинск – Секция профессионального образования Южно-Уральского педагогического собрания (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А)

10:00 Челябинск – Церемония награждения по итогам Всероссийской летней Универсиады 2022 года (УралГУФК, ул. Российская, 258, конференц-зал)

10:00 Челябинск – Фестиваль дворовых игр в рамках проекта «Игры нашего двора» (Литературный сквер Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, пр. Ленина, 60, игровая площадка)

11:00 Челябинск – Секция воспитания Южно-Уральского педагогического собрания (Образовательный центр №5, ул. Скульптора Головницуого, 13)

11:00 Челябинск – Секция общего образования Южно-Уральского педагогического собрания (ЧИППКРО, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, ул. Худякова, 20)

11:00 Челябинск – Дегустационный конкурс качества продукции в рамках XXIX областной универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2022» (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

11:00 Челябинск – Мастеровая «Слобода» в рамках XXIX областной универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2022»: мастер-классы по прикладному искусству (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная участию южноуральских бойцов студотрядов в федеральном конкурсе «Алгоритм роста» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

13:00 Челябинск – Фольклорный конкурс творческих коллективов в рамках XXIX областной универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2022» (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

14:30 Челябинск – VI Спартакиада «БИТва связистов» (стадион имени Елесиной, пр. Ленина, 84)

16:00 Челябинск – Танцевальная программа «Живые звуки» с участием духового оркестра (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

21:00 Челябинск – Показ фильма «Холоп» (Арт-сквер, набережная реки Миасс)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»