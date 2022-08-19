Челябинск с Днем рождения будут поздравлять солисты ведущих оперных театров и поп-артисты

Челябинцев с Днем города будут поздравлять солисты ведущих оперных театров России.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, определен список известных артистов, приглашенных в концертную программу, посвященную очередной годовщине Челябинска.
Основные торжества назначены на 10 сентября. В этот день на Театральной площади планируется выступление солистов Большого и Мариинского театров, а также поп-певицы Анна ASTI.
На площадке возле ледовой арены «Трактор» предполагается концерт Клавы Коки, Niletto и рэпера ST.
Челябинск, Софья Артемьева
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