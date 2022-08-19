На Южном Урале сотрудники полиции уничтожали реликтовые деревья

На Южном Урале полицейские вырубали реликтовый лес.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ГУ МВД РФ по Челябинской области, оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области пресекли противоправную деятельность трех сотрудников отдела полиции «Увельский» Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Челябинской области.

Предварительно установлено, что полицейские рубили реликтовые деревья в сосновом бору, являющемся памятником природы Южного Урала.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ (Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

«В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – заявили в полицейском главке.

Челябинск, Павел Зварзин

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