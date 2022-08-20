20 августа ожидаются следующие события – Челябинск

20.08.2022, суббота
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10:00 Челябинск – XIX Городская выставка плодов и цветов (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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10:00 Челябинск – Третий день XXIX областной универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2022» (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)
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10:00 Челябинск – Зарядка в Экопарке (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, территория парка качелей)
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11:00 Челябинск – Экскурсия и награждение активистов министерством экологии области в рамках празднования пятилетия реализации регионального проекта «Разделяйка» (Экоцентр ул. Бр. Кашириных, 55)
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11:00 Челябинск – Программа выходного дня: викторина, посвященная здоровью; мастер-класс «Моем руки правильно»; школа «Скорой помощи» (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Дом «Аквариум»)
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11:00 Челябинск – Спортивная тренировка для всех возрастов (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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12:00 Челябинск – Экскурсия на предприятие «Мегаполисресурс» в рамках празднования пятилетия реализации регионального проекта «Разделяйка» (ул. Автодорожная, 13)
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12:00 Челябинск – Детская игровая программа (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь)
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12:00 Челябинск – Спектакль Нового художественного театра «Челябинский караван» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка Фестиваля песочной скульптуры)
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13:00 Челябинск – Торжественное открытие XIX Городской выставки плодов и цветов (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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13:30 Челябинск – Детская игровая программа (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка аттракционов)
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14:00 Челябинск – Экскурсия на предприятие по переработке пластика в рамках празднования пятилетия реализации регионального проекта «Разделяйка» (Бродокалмакский тракт, 6)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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17:00 Челябинск – Концертная программа Централизованной клубной системы: образцово-показательный коллектив ансамбль народной танца «Чайка», народный коллектив ансамбль народной песни «Заря», хор русской песни «Раздолье», народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Экспрессия», вокальная студия «Вдохновение», народный коллектив ансамбль спортивного бального танца «Виктория», хореографический коллектив «Солнечная система», а также вокалистки Виктория Кудрявцева, Ирина Блинова и др. (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
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19:00 Челябинск – Показ фильма «Одиноким представляется общежитие» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
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19:00 Челябинск – Открытие первой персональной выставки челябинской медиахудожницы Марии Кирилловой «Длительные отношения с солнечными ударами» (Дом архитектора, Ленина, 41А)
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19:00 Челябинск – Настольные игры (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
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20:30 Челябинск – Показ фильмов конкурсной программы Фестиваля уличного кино (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
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22:00 Челябинск – Пока фильма «Тот самый барон Мюнхгаузен» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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