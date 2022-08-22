Лето на сдается: на Южном Урале снова плюс 30

В Челябинскую область возвращается жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, сегодня днем воздух на Южном Урале прогреется до плюс 30 градусов Цельсия. Такая погода может продержаться всю рабочую неделю, только в четверг и пятницу возможны обильные осадки.

В целом до конца августа похолодания ниже плюс 20 днем пока не ожидается, а сентябрь может начаться с 30-градусной жары.

Челябинск, Софья Артемьева

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