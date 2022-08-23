23 августа ожидаются следующие события – Челябинск

23.08.2022, вторник

09:50 Челябинск – Визит главы Челябинска Натальи Котовой в Ленинский район (отъезд от мэрии, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Секция «Оценка профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций Челябинской области» Южно-Уральского педагогического собрания (Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, ул. Блюхера, 91)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная проекту «Правовая помощь по безопасности сделок с жильем и финансами» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Заседание родительского совета при министерстве образования и науки Челябинской области в рамках Южно-Уральского педагогического собрания (РЦОКИО, ул. Комсомольская, 20А)

12:00 Челябинск – Областное родительское собрание в рамках Южно-Уральского педагогического собрания (РЦОКИО, ул. Комсомольская, 20А)

13:00 Челябинск – Коммуникационная площадка «Психолого-педагогические классы как механизм профессионального самоопределения и предпрофессионального развития» в рамках Южно-Уральского педагогического собрания (ЧИППКРО, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, ул. Худякова, 20)

14:00 Челябинск – Брифинг для СМИ по итогам Южно-Уральского педагогического собрания (РЦОКИО, ул. Комсомольская, 20А)

15:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, кафе «В теньке»)

15:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда)

18:30 Челябинск – Челябинский театр современного танца откроет свой юбилейный сезон спектаклями «Дюймовочка» и «NEFT» (учебный театр «Дебют», ул. Орджоникидзе, 36А)

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