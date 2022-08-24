24 августа ожидаются следующие события – Челябинск

24.08.2022, среда
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10:00 Челябинск – Круглый стол по реализации инновационного проекта «Профильные психолого-педагогические классы в общеобразовательных организациях Челябинской области» в рамках Южно-Уральского педагогического собрания (медиахолдинг «Первый областной», пл. Революции, 4)
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11:00 Челябинск – Секция «Подготовка водителей транспортных средств: требования и информационная открытость» в рамках Южно-Уральского педагогического собрания (РЦОКИО, ул. Комсомольская, 20А)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция по коммунальным платежам (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 604)
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12:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный проблеме укомплектованности системы образования Челябинской области и престижу профессии педагога (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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12:00 Челябинск – Книжный пикник «Вокруг света за одно лето», посвященный путеводителям по разным странам (Сквер защитников Отечества)
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14:00 Челябинск – Презентация коллекции одежды с картинами выдающихся российских художников (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1, малый зал)
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14:00 Челябинск – Встреча с членами Императорского Православного Палестинского общества. Регистрация (Креативное пространство «Tochka», ул. МОПРа, 8А, каб. 404)
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14:00 Челябинск – Презентация программы «Перемена'22» – бесплатная программа для студентов архитектурных и градостроительных специальностей, а также молодых специалистов, которые под руководством экспертов исследуют Челябинск и предлагают решения по его развитию. Регистрация (Дом архитектора, Ленина, 41А)
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15:00 Челябинск – Встреча в рамках выставки «Trаvel будни: мир Души и путешествие!» с автором работ Викторией Плетневой (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, сцена)
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18:00 Челябинск – Встреча Клуба любителей сериалов в Публичке [Се]реальность, посвященная новому российскому сериалу «Нулевой пациент», с участием врача-инфекциониста Дмитрия Меркурьева (кофейня Mister Bean, ул. Коммуны, 87)
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