24 августа ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Презентация программы «Перемена'22» – бесплатная программа для студентов архитектурных и градостроительных специальностей, а также молодых специалистов, которые под руководством экспертов исследуют Челябинск и предлагают решения по его развитию. Регистрация (Дом архитектора, Ленина, 41А)