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Четверг, 25 августа 2022, 05:29 мск

Новости Челябинск

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25 августа ожидаются следующие события – Челябинск

25.08.2022, четверг

  • 09:00 Челябинск – Встреча группы школьников из ЛНР, прибывающих для участия в «Университетской смене» на базе загородного учебно-образовательного центра «Юность» МГТУ им. Г.И. Носова (железнодорожный вокзал)

  • 11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

  • 13:00 – 15:00 Челябинск – Прогулки с Альпакой Дусей (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

  • 14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная открытию театрального сезона в Челябинском государственном театре кукол имени В. Вольховского (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 17:00 Челябинск – ART FLOW приглашает всех желающих расписать свою одежду. Краски, кисти, баллончики и другой расходный материал предоставят организаторы бесплатно. Одежду для росписи нужно принести с собой (сквер «Алое поле», рядом с мостиком)

  • 18:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года по легкой атлетике (легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 19:00 Челябинск – Спектакль по пьесе Анастасии Чернятьевой «Феня» (Усадьба Рябининых, ул. Каслинская, 137)

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