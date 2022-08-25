25 августа ожидаются следующие события – Челябинск

25.08.2022, четверг
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09:00 Челябинск – Встреча группы школьников из ЛНР, прибывающих для участия в «Университетской смене» на базе загородного учебно-образовательного центра «Юность» МГТУ им. Г.И. Носова (железнодорожный вокзал)
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)
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13:00 – 15:00 Челябинск – Прогулки с Альпакой Дусей (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная открытию театрального сезона в Челябинском государственном театре кукол имени В. Вольховского (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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17:00 Челябинск – ART FLOW приглашает всех желающих расписать свою одежду. Краски, кисти, баллончики и другой расходный материал предоставят организаторы бесплатно. Одежду для росписи нужно принести с собой (сквер «Алое поле», рядом с мостиком)
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18:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года по легкой атлетике (легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)
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19:00 Челябинск – Спектакль по пьесе Анастасии Чернятьевой «Феня» (Усадьба Рябининых, ул. Каслинская, 137)
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