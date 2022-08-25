25 августа ожидаются следующие события – Челябинск

17:00 Челябинск – ART FLOW приглашает всех желающих расписать свою одежду. Краски, кисти, баллончики и другой расходный материал предоставят организаторы бесплатно. Одежду для росписи нужно принести с собой (сквер «Алое поле», рядом с мостиком)