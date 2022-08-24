Клюшкой и кулаками: «Трактор» проиграл первый матч Кубка губернатора Челябинской области

В Челябинске стартовал традиционный Кубок губернатора по хоккею. В первом матче встретились хозяин турнира «Трактор» и магнитогорский «Металлург».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игра прошла без особого накала, если не считать кулачного боя между защитником челябинцев Ильей Карпухиным и форвардом магнитогорцев Джошем Карри: судя по всему, первому не понравился жесткий стиль игры второго. Схватка длилась секунд двадцать, и челябинец был явно сильнее. В итоге каждый получил по пятиминутному штрафу.

Что же касается поединка хоккейного, то первую шайбу забросили только в начале второго периода: отличился магнитогорец Анатолий Никонцев. На последних минутах основного времени. Однако сохранить устраивающий их счет гости не смогли. Незадолго до сирены челябинцы сравняли счет: Владимиру Ткачеву удалось переиграть Василия Кошечкина и вогнал шайбу в сетку.

Посокольку выявить победителя в овертайме не удалось, пробивали буллиты. Победу «Металлургу» принес Егор Яковлев.

Челябинск, Павел Зварзин

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