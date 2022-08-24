Челябинская область получит немного денег на раздельный сбор ТКО

Челябинская область получит из федерального бюджета средства на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства РФ, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели 1,5 млрд рублей и поставил задачу к 2030 году обеспечить сортировку 100% бытовых отходов.

«Использование контейнеров позволяет отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора, а затем использовать их как вторсырье. Новая мера поддержки позволит увеличить переработку ТКО и ускорит переход страны на экономику замкнутого цикла, – заявили в правительстве. – Кроме того, финансирование поможет регионам в достижении целей и показателей, установленных федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Челябинской области выделять на закупку контейнеров 18,8 млн рублей, соседней Свердловской – почти 102 млн.

Раздельный сбор мусора на Южном Урале внедряется с трудом. По данным Центра коммунального сервиса, обслуживающего Челябинский, Магнитогорский и Карабашский кластеры, красные баки для пластиковой тары установлены в ряде дворов областного центра, а также в отдельных микрорайонах Сосновского района. В других дворах стоят синие контейнеры для сбора четырех фракций вторичного сырья: бумаги, пластика, металлов и стекла с соответствующей маркировкой. Анализ показал, что в эти баки часто попадает органический мусор, и смысл раздельного сбора теряется.

Поэтому решено масштабировать практику установки именно красных баков под пластик, но процесс будет небыстрым. Так, в ближайшее время контейнер для пластиковых отходов планируется установить только во всех дворах только одного микрорайона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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